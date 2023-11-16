Театр наций может создать в Шанхае театральную школу

Мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и объединило на одной площадке представител...
На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур завершила ра...
Об этом рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.
Речь идет о сериалах «Тень и кость», «Гламур», анимационных проектах для взрослых «Агент Элвис», «Фа...
По словам музыканта, публикации о том, что он якобы переехал в другую страну, недостоверны.
Мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и объединило на одной площадке представител...
На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур завершила ра...
Об этом рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.
Речь идет о сериалах «Тень и кость», «Гламур», анимационных проектах для взрослых «Агент Элвис», «Фа...
По словам музыканта, публикации о том, что он якобы переехал в другую страну, недостоверны.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума публичных библиотек.
Сообщается, что состояние кинематографиста улучшилось с тяжелого до средней тяжести.
Число сериалов и фильмов на российских платформах восстановилось после падения, вызванного сокращен...
Для телеведущего это четвертая премия «Оскар», которую он будет вести.
Показы пройдут с 17 по 24 ноября.
Премьера фильма состоится уже в этом году.
В этом году форум объединит 73 страны мира, участие в форуме принимают 56 официальных делегаций.
Соглашения были заключены в рамках итоговой сессии «Музейных маршрутов России» в Государственной ака...
Главной темой дискуссии стал вопрос межмузейного сотрудничества и отраслевой консолидации.
Киносмотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В настоящее время по факту смерти музыканта проводится проверка.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
В составе квинтета Игорь Бутман отправится на гастроли в Индию в начале декабря.
Издание альбома-каталога приурочено к 300-летию столицы Прикамья и 133-летию музея.
Члены жюри премии рассмотрели рекордное количество заявок.
16.11.2023