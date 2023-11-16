Театр наций может создать в Шанхае театральную школу

16.11.2023

Театр наций может создать в Шанхае театральную школу
Государственному театру наций предложили создать театральную школу в Шанхае.

Об этом рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур, передает ТАСС.

По словам Миронова, в театр обратились китайские коллеги для создания театральной школы в Шанхае. Театральное образование в этой стране, отметил Миронов, связано с «российским, но только 70-х годов».

Евгений Миронов добавил, что форум позволяет знакомиться с участниками из других стран и учиться друг у друга.


Фото: Pixabay.com