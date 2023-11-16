Netflix закроет ряд проектов по итогам прошедшей актерской забастовки

16.11.2023

Netflix закроет ряд проектов по итогам прошедшей актерской забастовки
Американская стриминговая платформа Netflix закроет ряд проектов по итогам прошедшей в Голливуде актерской забастовки, передает Deadline.

Речь идет о сериалах «Тень и кость», «Гламур», анимационных проектах для взрослых «Агент Элвис», «Фарзар», «Капитан Фолл».

Решение о закрытии проектов связано с прошедшей актерской забастовкой, которая привела к потерям из-за длительной остановки производства.

Причиной закрытия анимационных проектов называют смену руководителя в подразделении анимации, который в свою очередь принял решение не продолжать работу над некоторыми анимационными картинами.

Ранее сообщалось о реструктуризации в анимационном подразделении Netflix и привлечении сторонних производителей.


Фото: Pixabay.com