16.11.2023
<div><b>В Российской национальной библиотеке прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2023», передает пресс-служба Министерства культуры России.</b>
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Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума публичных библиотек.
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В этом году на награды претендовали 284 участника из 67 российских регионов. В финал вышли 25 участников из библиотек и 18 студентов.
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Приветственное слово победителям и организаторам конкурса направила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. Она отметила, что конкурс трансформируется и совершенствуется, а его популярность растет.
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Полный список победителей конкурса доступен на сайте министерства культуры.</div>
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<div style="text-align: right;"><i>Фото: пресс-служба Министерства культуры России</i></div>