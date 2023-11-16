Российские платформы показали рекордный рост контента после ухода западных студий

Отмечается, что число сериалов и фильмов на российских платформах восстановилось после падения, вызванного сокращением контента западных компаний. Данные предоставлены агентством TelecomDaily, которое проанализировало количество наименований фильмов и сериалов в российских платформах «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Start, Kion (МТС) и Premier.Специалисты проанализировали данные с января 2022 по октябрь 2023 года. Отмечается, что с января 2022 года по январь 2023 число фильмов и сериалов сократилось почти на 7% до 29,7 тысячи названий. По состоянию на 1 ноября 2023 года онлайн-кинотеатры смогли компенсировать уход Голливуда, а число единиц контента составило 31,9 тысячи. Эксперты называют такой рост рекордным.Увеличение количества контента связано с закупками сериалов на новых рынках, наращиванием российского кинопроизводства, а также так называемого non-scripted-контента.