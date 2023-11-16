Ведущим 96-й церемонии вручения «Оскара» станет Джимми Киммел

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума публичных библиотек.
Сообщается, что состояние кинематографиста улучшилось с тяжелого до средней тяжести.
Число сериалов и фильмов на российских платформах восстановилось после падения, вызванного сокращен...
Для телеведущего это четвертая премия «Оскар», которую он будет вести.
Показы пройдут с 17 по 24 ноября.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума публичных библиотек.
Сообщается, что состояние кинематографиста улучшилось с тяжелого до средней тяжести.
Число сериалов и фильмов на российских платформах восстановилось после падения, вызванного сокращен...
Для телеведущего это четвертая премия «Оскар», которую он будет вести.
Показы пройдут с 17 по 24 ноября.
Премьера фильма состоится уже в этом году.
В этом году форум объединит 73 страны мира, участие в форуме принимают 56 официальных делегаций.
Соглашения были заключены в рамках итоговой сессии «Музейных маршрутов России» в Государственной ака...
Главной темой дискуссии стал вопрос межмузейного сотрудничества и отраслевой консолидации.
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16.11.2023