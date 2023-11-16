Ведущим 96-й церемонии вручения «Оскара» станет Джимми Киммел

16.11.2023

Ведущим 96-й церемонии вручения «Оскара» станет Джимми Киммел
Американский телеведущий Джимми Киммел вернется к роли ведущего кинопремии «Оскар», указано на официальном сайте киноакадемии.

Сообщается, что 96-ю церемонию вручения премии «Оскар» проведет Джимми Киммел.

Для телеведущего это уже четвертая премия «Оскар», которую он будет вести. Ранее Киммел проводил церемонию «Оскар» в 2017, 2018 и 2023 годах.

«Всегда мечтал провести "Оскар" ровно четыре раза», — иронично прокомментировал Киммел информацию.

96-я церемония «Оскар» пройдет 10 марта 2024 года в Dolby Theatre.


Фото: скриншот видео Jimmy Kimmel Live/YouTube