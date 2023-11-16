В семи белорусских городах пройдут Дни российского кино

16.11.2023
<div><b>В рамках XXIX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» пройдут Дни российского кино.</b>
<br />
<br />
Показы пройдут с 17 по 24 ноября, передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.
<br />
<br />
Отмечается, что в этом году география показов российских фильмов под брендом Russian Film Festival расширилась и включает семь городов — Минск, Гомель, Витебск, Брест, Моглев, Гродно, Молодечно.
<br />
<br />
В программу показов вошли четыре фильма — «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Скоро кончится лето» Яны Скопиной, «Обратимая реальность» Дмитрия Константинова.
<br />
<br />
Ранее сообщалось о Russian Film Festival во Франции. Гостями фестиваля стали более 900 зрителей.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>
<br />
</div>
<div style="text-align: right;"><i>Фото: кадр из фильма "Снегирь"</i></div>