Стартовали съемки праздничного фильма «Папины дочки. Новогодние»

16.11.2023
<b>Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START приступили к съемкам праздничного фильма «Папины дочки. Новогодние», передает пресс-служба онлайн-кинотеатра.</b>
<br />
<br />
Сообщается, что премьера фильма состоится уже в этом году. К актерам в новогоднем фильме присоединятся Александр Ильин-старший, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников.
<br />
<br />
«Первый сезон закончился Новым годом, и эта история начинается как раз через шесть часов после финала двадцатой серии. Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники», — рассказал автор сценария Павел Брусочкин.
<br />
<br />
Режиссером проекта выступит Дмитрий Грибанов, оператор — Алексей Арсентьев. Роли в фильме сыграют Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин, Артем Осипов и другие.
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: right;"><i>Фото: пресс-служба START</i></div>