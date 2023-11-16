В Петербурге стартовал Форум объединенных культур

В Петербурге стартовал IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур.



В этом году форум объединит 73 страны мира, участие в форуме принимают 56 официальных делегаций.



В рамках форума запланировано подписание ряда документов с министерствами культуры зарубежных стран, состоится множество встреч, девять тематических сессий, посвященных ключевым направлениям развития культуры.



В пятницу, 17 ноября, состоится встреча глав зарубежных делегаций на тему «Культурный суверенитет как основа государственной идентичности». Центральным мероприятием станет панельная дискуссия с выдающимися зарубежными и отечественными деятелями культуры и искусства.



Министр культуры России Ольга Любимова выступит модератором панельной дискуссии «Театр». Сессия будет состоять из двух частей: «Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур» и «Русская театральная школа: соединяя поколения, объединяя страны».



Гостей форума ждет разнообразная культурная программа с гала-концертом звезд балета в Михайловском театре, оперой «Лакме» в Мариинском театре, премьерой фильма «Эффект Пигмалиона» по одноименному балету Бориса Эйфмана.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova