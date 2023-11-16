Русский музей заключил соглашения с музеями Донецка

Русский музей заключил соглашение о сотрудничестве с министерством культуры Нижегородской области, Нижегородским государственным художественным музеем, Донецким республиканским художественным музеем и художественным музеем Донецка «Арт-Донбасс», сообщает пресс-служба учреждения.



Соглашения были заключены в рамках итоговой сессии «Музейных маршрутов России» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.



В число будущих проектов в рамках соглашения вошла организация сотрудничества в целях поддержки скорейшей интеграции Донецкого музея и музея «Арт-Донбасс» в музейное пространство России, а также открытие на базе Нижегородского государственного художественного музея культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород».



Соглашение с Нижегородским государственным художественным музеем предусматривает взаимодействие сторон при реализации проекта культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород».



Ранее сообщалось, что в рамках стратегической сессии Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» были подведены итоги работы крупнейших музейных объединений в 2023 году.









Фото: пресс-служба Русского музея