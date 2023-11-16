В Петербурге подвели итоги работы крупнейших музейных объединений в 2023 году

В Государственной академической капелле прошла стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», сообщили организаторы.



На площадке впервые были представлены крупнейшие объединения страны — Союз музеев России, Российское историческое общество, ИКОМ, музейные ассоциации и секции.



Главной темой дискуссии стал вопрос межмузейного сотрудничества и отраслевой консолидации.



Директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова представила основные итоги деятельности ведомства в вопросах интеграции учреждений культуры новых субъектов России, строительства, реставрации музейных объектов, организации детских и молодежных программ в музеях и выставочных проектах.



Отдельно были рассмотрены проекты в сфере реставрации, включая наиболее знаковые в предстоящем году: завершение реставрации филиалов Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре, строительство нового здания на Кадашевской набережной в Москве, открытие первого в мире музейно-театрального квартала «Бахрушинский».



В рамках диалоговой части сессии прошла презентация деятельности Ассоциации театральных музеев. Председатель, главный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова отметила, что институция уже объединяет 50 учреждений.



Врио генерального директора Музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков представил на сессии доклад о деятельности Ассамблеи петровских музеев.



Сопредседатель ассоциации, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова рассказала об основных проектах Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.









Фото: пресс-служба проекта "Музейные маршруты России"