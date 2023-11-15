Артист Александр Збруев получил медаль имени Михаила Чехова

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России и Премии города Москвы Александр Збруев получил медаль имени Михаила Чехова. Об этом рассказал театр «Ленком Марка Захарова».





Коллектив в Telegram-канале поздравил артиста с получением медали. Стоит отметить, что Збруев также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и ордена Почета.





«От всей души желаем крепкого здоровья, вдохновения и творческих успехов!» — говорится в сообщении «Ленкома».





В театре напомнили, что медаль имени Михаила Чехова вручается ежегодно. Ее присуждают «за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства».





Напомним, Александр Збруев работает не только на сцене. Артист также снимается в кино. В марте этого года ему исполнилось 85 лет.









Фото: YouTube