Преподаватели из Академии Андрияки провели мастер-классы для художников в Индии

По словам руководителя группы по культуре, советника посольства РФ в Индии Юлии Аряевой, с 8 по 15 ноября российские художники провели три занятия.«Российские художники провели два занятия по акварели для студентов отделения живописи Делийского колледжа искусств, а также мастер-класс по созданию портрета и натюрморта для художников-профессионалов, который прошел на лужайке Национальной галереи современного искусства. Подобная серия занятий прошла впервые», — приводит агентство слова Аряевой.По словам советника, многие участники мастер-классов отмечали, что шанс встретиться с российскими мастерами для них является уникальным. Многие из них мечтают об учебе в России.Участниками мастер-классов в Делийском колледже стали порядка 80 человек, в Национальной галерее современного искусства — 30.