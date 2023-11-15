Музей Победы проведет экскурсии для детей из новых регионов, сообщает пресс-служба музея.



Сообщается, что экскурсии пройдут 17 и 18 ноября. В Москве в рамках выставки-форума «Россия» побывают около 800 ребят. Экскурсионная программа в Музее Победы проводится в рамках проекта патриотического туризма «Навигатор Победы».



Для детей будут организованы экскурсии по масштабной экспозиции Музея Победы «Подвиг народа».



«Гид музея расскажет юным посетителям о вкладе советского народа в Великую Победу. В воссозданном историческом пространстве участники погрузятся в события прошлого. Маленькие гости пройдут путь от Брестской крепости до Берлина, "побывают" в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, в крестьянской избе и в доме подпольщиков, на заводах и в госпиталях и "поднимутся" на ступени поверженного Рейхстага», — рассказали в музее.









Фото: пресс-служба Музея Победы