Николай Бурляев снимет документальный фильм-диалог о Никите Михалкове

Проект был представлен на питчинге в Министерстве культуры России.«Я знаю этого человека 64 года, мы вместе росли и все знаем друг про друга с 13 лет. <...> Люди откроют <...> абсолютно нового Михалкова, как он стал таким, что его делало таковым, его вера, которую ему привила его мама, его бесстрашие, аристократизм», — приводит агентство слова Бурляева.По словам режиссера, фильм охватит 64 года жизни Михалкова и будет представлять собой диалог друзей.По признанию Бурляева, он задаст Михалкову вопросы, которые ему никто не задавал.