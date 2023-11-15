Арт-объект в виде тигра на Сахалине станет музеем

В Москве в рамках выставки-форума «Россия» побывают около 800 ребят.
Производством проекта занимаются «Место силы», Originals Production и Look Film.
Фильм покажет ключевые повороты судьбы Раисы Горбачевой.
Проект был представлен на питчинге в Министерстве культуры России.
Одно из крупнейших мероприятий в киноиндустрии открылось 14 ноября в Национальном выставочном центре...
В Москве в рамках выставки-форума «Россия» побывают около 800 ребят.
Производством проекта занимаются «Место силы», Originals Production и Look Film.
Фильм покажет ключевые повороты судьбы Раисы Горбачевой.
Проект был представлен на питчинге в Министерстве культуры России.
Одно из крупнейших мероприятий в киноиндустрии открылось 14 ноября в Национальном выставочном центре...
Звезда мирового балета отмечает 20-летний творческий юбилей.
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Экспонатами стали памятники из коллекции графа Алексея Уварова – одного из основателей Исторического...
15.11.2023