Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в киноиндустрии

15.11.2023
Российская киноотрасль испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок.
Об этом сообщил режиссер и продюсер Федор Бондарчук, передает
ТАСС.
«В компании Art Pictures Studio и в "НМГ студии" мы сотрудничаем с настоящими профи своего дела: Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко... Но талантливых авторов не бывает много», — сказал Бондарчук, отвечая на вопрос о том, есть ли кадровый голод в киноиндустрии.
По словам Бондарчука, проблема стоит довольно остро, особенно сейчас, когда снимается очень много проектов.
«Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется», — приводит агентство слова Федора Бондарчука.
Федор Бондарчук выступит модератором панельной дискуссии «Кино» на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.
Фото: Красный квадрат/YouTube