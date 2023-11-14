Участники «Музыкальной сборной России» выступят с концертом в «Сириусе»

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Санкт-Петербургского дома музыки – виолончелист Андриан Маркевич и пианист Роман Соснин дадут камерный концерт в Парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие состоится 15 ноября.





Исполнители неоднократно приезжали учиться в Образовательный центр «Сириус». В 2023 году Маркевич стал обладателем Гран-при V Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие», который ежегодно проходит на федеральной территории. 15 ноября пианист и виолончелист выступят в качестве солистов Петербургского дома музыки и участников его проекта «Музыкальная сборная России».





В первом отделении зрители услышат произведения для виолончели. Соло из балета «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева откроет концерт. Далее будет исполнена Соната для виолончели и фортепиано фа мажор Рихарда Штрауса. В конце отделения прозвучат произведения испанского композитора Гаспара Кассадо.





Второе отделение посвятят творчеству Сергея Рахманинова. Пианист исполнит избранные этюды и прелюдии композитора. В завершение концерта прозвучит Адажио из балета Петра Чайковского «Спящая красавица». Вечер пройдет в зале «Атом».









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