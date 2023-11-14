В Музее кино открылась выставка «Сердце мое полно жалости»

Выставка «Сердце мое полно жалости» открылась в Музее кино на ВДНХ 13 ноября. Об этом сообщила его пресс-служба.





Представители Музея кино отметили, что проект посвящен фильму Алексея Германа «Трудно быть Богом». Выставка приурочена к десятилетию мировой премьеры картины на Римском кинофестивале. Посетители музея смогут познакомиться с экспонатами 14 ноября.





Основой выставки служит коллекция, куда вошли около 1000 предметов. Экспонаты были переданы в дар Музею кино создателями фильма. Артефакты разбавлены мультимедийным и звуковым сопровождением, отрывками из картины.





«Наш проект открылся на старте выставки-форума «Россия», а значит, ее смогут посетить люди со всей страны, и это важно. Потому что фильмы Германа, безусловно, являются достоянием советского и российского кинематографа, его смысловой доминантой», — сказала директор музея Лариса Баженова.





По ее словам, кинематографист является одним из величайших режиссеров в истории кино. Выставка станет важным пунктом на карте празднования 85-летнего юбилея Алексея Германа, добавила Баженова.









Фото: Пресс-служба Музея кино на ВДНХ