Выставка к 35-летию полета «Бурана» открылась в старейшем авиакосмическом музее России

Выставка к 35-летию полета космического корабля «Буран» начала работать во вторник, 14 ноября. Об этом рассказала директор Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России Юлия Сигорская.





По ее словам, в 2023 году выставка называется «Люди «Бурана»». Экспозиция посвящена не просто полету космического корабля, уточнила директор ЦДАиК.





««Буран» создавали более 2 млн человек: инженеры, конструкторы, технологи, а также чиновники. Мы говорим не о биографии этих людей, а даем прямую речь специалистов и их роль в проекте», — подчеркнула в беседе с ТАСС Сигорская.





Экспозиция находится в зале космонавтики ЦДАиК. Здесь же расположена единственная в мире тренажерная кабина «Бурана». На ней весь экипаж отрабатывал полетное задание, уточняет агентство. Вокруг кабины размещены мольберты с фотографиями и историями людей, которые создавали проект.









Фото: YouTube