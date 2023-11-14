Съемки второго сезона сериала «Уэнсдей» стартуют весной 2024 года в Ирландии

Второй сезон серила «Уэнсдей» будут снимать в Ирландии. Об этом сообщает Deadline.





В издании уточнили, что съемочный процесс стартует в конце апреля 2024 года. Сериал Тима Бертона снимали в Румынии с сентября 2021-го по март 2022-го. Решение сменить локацию связано с преодолением «определенных трудностей с логистикой» в ходе работы над первым сезоном.





Сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар отметили, что в продолжении сериала покажут больше членом семьи Аддамс. Также глубоко раскроются отношения главной героини с матерью, уточняет издание.





Исполнительница роли Уэнсдей Дженна Ортега во втором сезоне заняла кресло исполнительного продюсера. По ее словам, в новых эпизодах будет сделан больший акцент на ужасы, а не на подростковую романтику. Актриса добавила, что шоураннеры также отказались от развития любовной линии ее персонажа.









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