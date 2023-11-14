Музей в память о Романовых откроется в храме под Псковом

Первый музей, посвященный памяти царской семьи Романовых, откроется в храме Святых Царственных Страстотерпцев в городе Дно Псковской области. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.





Шестой год подряд в городе ведется строительство величественного храма, уточнил Шауркин. По его словам, на днях состоялась встреча с Дианой Деевой, которая руководит рабочим процессом.





«Мы побывали в цокольном этаже здания, где планируется открыть музей, посвященный истории царской семьи. Здесь уже оформляются витрины, готовится к монтажу большой экран», — поделился глава района «ВКонтакте».





Шауркин добавил, что продолжаются работы и в главном помещении храма. Строительство стало очень символичным и знаковым событием для района.





Возведение храма приурочили к 100-летию гибели царской семьи. Место для строительства выбрал владыка Евсевий. Именно он заложил капсулу в фундамент храма совместно с Андреем Турчаком, который тогда занимал пост губернатора Псковской области.









Фото: Город Дно / YouTube