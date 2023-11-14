Два петербургских музея представят около 150 редких экспонатов к 225-летию Пушкина

Около 150 экспонатов предстанут на выставках к 225-летию А.С. Пушкина. Об этом рассказал директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов.





По его словам, многие из представленных экспонатов гости увидят впервые. Артефакты предоставят Всероссийский музей Пушкина и ГМЗ «Царское Село».





«Сравнительно недавно Минкультуры подтвердило, что обеспечит и профинансирует работу этой выставки. Мы представим около 150 экспонатов от двух музеев — многие из них люди увидят впервые, я надеюсь, это будет откровение», — поделился с журналистами Некрасов.





Директор музея добавил, что в рамках юбилейной программы запланированы 34 выставки. Однако только 20 из них пройдут на территории музея. Остальные начнутся в регионах. Впервые в юбилейной программе будет участвовать Дом русского зарубежья.





Ранее «Культура» писала, что ГМЗ «Царское Село» планирует провести в будущем году 19 выставок. Директор музея-заповедника Ольга Таратынова особо выделила проект «Поэт и царь».









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