Русское застолье, окно на Восток и литературные юбилеи: главные выставки 2024 года

Татьяна ФИЛИППОВА

В Министерстве культуры РФ продолжаются презентации планов ведущих музеев России на 2024 год. Предстоящие проекты представили руководители Музеев Московского Кремля, музеев «Петергоф» и «Царское Село».

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала о главных выставках музея в 2024 году. На следующий год музей запланировал 10 проектов, включая выставку в Национальном музее Китая в Пекине.

В ноябре музей планирует запустить проект «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи». Эпоха дворцовых переворотов в России началась в 1725 году, когда усилиями Александра Даниловича Меншикова, сподвижника Петра I, на трон была возведена Екатерина I.

В день смерти императора Меншиков выстроил под окнами дворца гвардейские полки — этот весомый аргумент позволил ему провозгласить вдову Петра самодержавной императрицей. До 1762 года, когда на российский трон взошла Екатерина II, в стране произошло шесть дворцовых переворотов. Выставка в Музеях Московского Кремля представит подлинные вещи их участников.

Еще одна выставка познакомит публику с московскими коллекционерами XIX века и одним из интереснейших частных собраний, принадлежавшим Павлу Карабанову, знатоку русской истории и разнообразных древностей. Свою коллекцию он собирал около полувека и завещал ее императору Николаю I. Большая часть рукописей после смерти Карабанова попала в императорскую публичную библиотеку, собрание портретов перешло в Эрмитаж, а древности — в Оружейную палату.

В Парадном вестибюле Оружейной палаты в мае откроется выставка «Во что играли наши предки», посвященная настольным играм, в том числе излюбленной забаве русских царей — шахматам. В Россию шахматы пришли, судя по названию игры, из Персии и еще в XVI веке осуждались церковью как азартная игра. Тем не менее Иван Грозный был заядлым шахматистом, по одной из версий, он даже умер за шахматной доской.

В Китай отправится выставка «Русское застолье. От царского пира до правительственного приема». Она расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и торжественных обедах, проходивших в Грановитой палате.

Крупные проекты готовятся в российских регионах. Выставка «Золото. Власть и роскошь» пройдет в одном из ведущих золотодобывающих регионов страны — Хабаровском крае. Более 200 предметов из золота: украшения, церемониальные предметы, — а также около 550 монет (в том числе IV в. до н.э.) представят в Хабаровском краевом музее имени Гродекова.

О караванной торговле и русских традициях чаепития расскажет выставка «Четыре столетия русского чая» в Историческом музее Южного Урала. А в Музее истории Дальнего Востока покажут драгоценные вещицы фирмы Фаберже и других крупных ювелирных московских и петербургских мастерских.

Важнейшим проектом 2024 года станет совместная выставка Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Русский феникс. Суздальская земля». Посетители увидят скандинавские и русские украшения, варяжское и романское оружие, произведения, создаваемые под влиянием двух империй — Священной Римской и Византийской.

Музей-заповедник «Петергоф» в 2024 году планирует реализовать более 30 проектов, главным из них станет открытие после реставрации Верхнего сада. Готовится выставка-навигация, которая проведет зрителя по определенному маршруту, представляя историю уникального сада в ее объемном прочтении.

Совместно с Калининградским Музеем Мирового океана «Петергоф» развивает программу «Россия на Балтике». В 2024 году музеи в очередной раз обменяются выставками: в Калининград отправится уникальная коллекция монет Санкт-петербургского Монетного двора, а в Петергоф приедут артефакты с затонувшего английского торгового судна XIX века.

К 80-летию Великой Победы в Петергофе откроется выставка, рассказывающая об этапах эвакуации музейных коллекций и послевоенной реставрации дворцов. А в Ораниенбауме, где летом 2024 года вновь пройдет музыкальный фестиваль «Игорь Стравинский», запланирована выставка о жизни и творчестве композитора.

Музей-заповедник «Царское Село» планирует провести в будущем году 19 выставок. Директор музея Ольга Таратынова особо выделила масштабный проект «Поэт и царь», который готовится совместно с Всероссийским музеем А.С. Пушкина. Акцент будет сделан на связях потомков Пушкина с императорской фамилией.

Знаменитое путешествие будущего царя Николая II на Восток, которое он совершил в 1890—1891 годах, преодолев более 50 тысяч километров, в том числе 15 тысяч по железной дороге, повторяет передвижной проект музея «Царское Село» и РЖД «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». Выставка стартовала в 2022 году и успела побывать во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске и Тюмени. В каждом городе ее дополняют предметы из собраний региональных музеев о «железнодорожной» истории этих мест. В будущем году передвижная выставка откроется в Нижнем Новгороде.

В состав музея «Царское Село» входит Ратная палата — основу экспозиции этого уникального музея, посвященного событиям Первой мировой войны, заложил дар Елены Андреевны Третьяковой, вдовы Сергея Михайловича Третьякова, родного брата основателя Третьяковской галереи. В 1911 году она подарила императору Николаю II собрание изобразительных материалов и документов по истории русских войн, а также военных трофеев. Император распорядился на основе этой коллекции создать музей, для размещения которого на средства Елены Третьяковой в Царском Селе была построена «Государева Ратная палата». В 2024 году, к 110-летию начала Первой мировой, здесь откроется военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914» с участием клубов исторической реконструкции Петербурга и Москвы.

На сайте музея его сотрудники просят соотечественников помочь в сборе экспонатов. «Наверное, в каждом доме есть предметы гражданского и военного быта начала XX столетия, документы, фотографии военного времени. Любой подобный предмет представляет для нас большую ценность: от спичечных коробков, пачек бинтов, значков и жетонов до радиостанций, полевых телефонов и полевых кухонь», — говорится в обращении. Музей Первой мировой войны изначально формировался как народный, сейчас есть возможность продолжить то, что было начато больше века назад.

Фотографии: Юрий Белинский / ТАСС, Артур Новосильцев / АГН Москва (на анонсе).