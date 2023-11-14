Надежда Михалкова снимет фильм «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой в главной роли

Российская актриса и режиссер Надежда Михалкова снимет фильм «Огненный мальчик». Автором сценария выступила писательница Марина Степнова, сообщает ТАСС.





Одну из ведущих ролей в картине сыграет Юлия Высоцкая. Она исполнит роль председателя комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме, матери главного героя. В актерский состав также войдет сестра Михалковой Анна. На роль главного героя актер пока не найден. В настоящее время проводится кастинг.





Фильм расскажет о сложностях взросления.





«Этот фильм о молодежи, которая ищет себя, иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда», — отметил продюсер Павел Буря.





Ранее Михалкова выпустила хоррор «Проигранное место» и сериал «Номинация».





Фото: YouTube.