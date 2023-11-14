Ольга Любимова встретилась с создателями фильма о событиях на Донбассе «Позывной «Пассажир»»

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с коллективом создателей художественного фильма «Позывной «Пассажир»». Об этом сообщается в ее Telegram-канале.





«Поговорили с Александром Андреевичем Прохановым и продюсером Максимом Королевым о съемках этого очень важного проекта», — говорится в публикации министра. Картина режиссера Ильи Казанкова посвящена событиям на Донбассе.





Фильм является экранизацией книги Проханова «Убийство городов». Над сценарием он работал совместно с Казанковым. В актерский состав вошли Владимир Стеклов, Антон Шагин, Никита Тезин и другие.





Фильм «Позывной «Пассажир»» создан при поддержке Фонда кино. Премьера запланирована на 14 марта 2024 года.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova.