Певец Тамирлан представил новый сингл

Певец Тамирлан представил новый сингл

14.11.2023

Вышел новый сингл певца Тамирлана.

Композиция получила название «Дождь». Трек артиста доступен на всех цифровых площадках.

«Песня "Дождь" не совсем о какой-то реальной истории. В ней скорее видение, мечтательность, романтика. Явь это или сон, полностью или частично — решать слушателю. А мне остается надеяться, что девушка в желтом платье — это не фантастика, и на одной из многочисленных московских улочек я когда-нибудь встречу ее... Кто знает, вдруг ее увидите вы?» — рассказал артист.

Сингл стал очередной работой артиста в 2023 году. Ранее вышли три сингла и мини-альбом исполнителя.


Фото предоставлено PR-службой артиста