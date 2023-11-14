Певец Тамирлан представил новый сингл

Вышел новый сингл певца Тамирлана.



Композиция получила название «Дождь». Трек артиста доступен на всех цифровых площадках.



«Песня "Дождь" не совсем о какой-то реальной истории. В ней скорее видение, мечтательность, романтика. Явь это или сон, полностью или частично — решать слушателю. А мне остается надеяться, что девушка в желтом платье — это не фантастика, и на одной из многочисленных московских улочек я когда-нибудь встречу ее... Кто знает, вдруг ее увидите вы?» — рассказал артист.



Сингл стал очередной работой артиста в 2023 году. Ранее вышли три сингла и мини-альбом исполнителя.









Фото предоставлено PR-службой артиста