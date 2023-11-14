Художественный фильм о путешественнике Владимире Арсеньеве выйдет в 2026 году

Художественный фильм «Арсеньев» режиссера Дмитрия Киселева выйдет в 2026 году, сообщает ТАСС. Съемки уже начались и продлятся весь 2024 год.





Картина посвящена писателю, путешественнику, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Главную роль в ленте исполнит Евгений Миронов. Продюсирует проект Александр Новин. Над сценарием работали Александр Топурия и Илья Тилькин.





В актерский состав также вошли Александра Урсуляк, Авангард Леонтьев, Александр Новин, Владимир Кошевой, Виктор Вержбицкий. Фильм будет сниматься в Приморье и Санкт-Петербурге.





В 1975 году книгу Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» экранизировал японский режиссер Акира Куросава. За работу он был удостоен премии «Оскар» в номинации «За лучший фильм на иностранном языке».





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