14 ноября в Ашхабаде стартовал международный фестиваль «Театральное искусство счастливой эпохи», передает ТАСС. Мероприятие проводится в четвертый раз.





Среди участников смотра — театры Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Турции. Россия представлена Татарским государственным академическим театром имени Галиасгара Камала. По словам главного режиссера театра Фарида Бикчантаева, зрителям представят постановку молодого драматурга по пьесе «Пришлый».





В первый день фестиваля на площади перед Главным академическим драматическим театром Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши прошел показ театрализованной программы с национальными танцами, оперными и цирковыми номерами.





Фестиваль «Театральное искусство счастливой эпохи» продлится до 15 ноября. Смотр проходит в Ашхабаде и городе Аркадаг.





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