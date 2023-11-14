Фонд памяти Арно Бабаджаняна передал Музею музыки новые предметы из коллекции композитора

Музей музыки пополнился новыми предметами из коллекции армянского и советского композитора, пианиста, педагога Арно Бабаджаняна. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





Экспонаты передал Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна, основанный в 1990 году сыном музыканта Араиком Бабаджаняном. В коллекцию Музея музыки переданы фотоснимки, афиши, живописный портрет композитора и личные вещи.





Сейчас коллекция Арно Бабаджаняна в Музее музыки насчитывает 153 экспоната. Среди них — музыкальные рукописи, письма, нотные издания, дипломы, пластинки, именная ручка и зажигалка пианиста, уникальные часы в виде японского музыкального инструмента сямисэн и многое другое.





Арно Бабаджанян — народный артист СССР. Композитор обрел популярность как песенник, сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым. Всемирную популярность приобрели его сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с А.Г. Арутюняном.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ.