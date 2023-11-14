Фонд памяти Арно Бабаджаняна передал Музею музыки новые предметы из коллекции композитора

14.11.2023

Фонд памяти Арно Бабаджаняна передал Музею музыки новые предметы из коллекции композитора
Музей музыки пополнился новыми предметами из коллекции армянского и советского композитора, пианиста, педагога Арно Бабаджаняна. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Экспонаты передал Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна, основанный в 1990 году сыном музыканта Араиком Бабаджаняном. В коллекцию Музея музыки переданы фотоснимки, афиши, живописный портрет композитора и личные вещи.

Сейчас коллекция Арно Бабаджаняна в Музее музыки насчитывает 153 экспоната. Среди них — музыкальные рукописи, письма, нотные издания, дипломы, пластинки, именная ручка и зажигалка пианиста, уникальные часы в виде японского музыкального инструмента сямисэн и многое другое.

Арно Бабаджанян — народный артист СССР. Композитор обрел популярность как песенник, сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым. Всемирную популярность приобрели его сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с А.Г. Арутюняном.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ.