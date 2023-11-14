Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о тяжелом состоянии Юрия Соломина

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова рассказала ТАСС о здоровье госпитализированного народного артиста СССР Юрия Соломина. По ее словам, актер находится в стабильно тяжелом состоянии.





88-летний Юрий Соломин был доставлен в больницу 6 ноября после потери сознания. Он перенес инсульт в легкой форме.





Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года. В качестве режиссера снял фильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1981), «Берег его жизни» (1985), «В начале было Слово» (1992) и фильм-спектакль «Таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина. Среди актерских работ — роли в фильмах «Сердце матери», «Хождение по мукам», «Московская сага» и многих других.





Фото: YouTube/Телеканал «Культура».