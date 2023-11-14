Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит»

В ТЮЗе им. Александра Брянцева состоялась торжественная церемония вручения наград театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», сообщает ТАСС. Пять высших премий получил Государственный академический Мариинский театр.





Режиссер театра Анна Шишкина удостоена награды в номинации «Лучший спектакль в оперном театре» за постановку «Набукко» Джузеппе Верди. Приз получил исполнитель партии Набукко солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар. Еще три награды достались театру за балетные работы.





Стали лауреатами исполнители главных партий в спектакле «Дочь фараона» Виктория Терешкина и Кимин Ким. В номинации «Лучший балетный спектакль» победил балет «Озорные частушки» Родиона Щедрина Театра им. Леонида Якобсона. Мюзикл «Петр l» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Юрия Александрова в Театре музыкальной комедии отмечен в номинации «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле».





Среди спектаклей негосударственных театров награду получила постановка Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» (Музей театрального и музыкального искусства).





Фото: pixabay.com.