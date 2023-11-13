В Индии скончался знаменитый актер Чандра Мохан

В Индии скончался знаменитый киноактер Чандра Мохан. О кончине артиста сообщает Vcinema.



Актер умер в возрасте 78 лет 11 ноября в результате болезни. Из-за проблем с сердцем актер был госпитализирован в частную больницу в Джубили-Хиллз.



Настоящее имя Чандра Мохана — Маллампалли Чандрасекхара Рао. Будущая звезда родился 23 мая 1942 года в округе Кришна. Чандра Мохан учился в сельскохозяйственном колледже и во время учебы участвовал в театральных постановках. В кино Чандра Мохан снимался с 1960-х, играл главные и второстепенные роли более чем в 900 фильмах и сериалах. Актер является лауреатом нескольких национальных премий.









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