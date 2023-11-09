В Ярославле завершились съемки иронического детектива «Грабитель»

Выставка начнет работать 10 ноября.
Профессор Рита Джулиани прочтет лекцию о жизни и творчестве поэта, драматурга, сценариста, художника...
Лонговой руководил детским духовым оркестром «Созвездие».
Режиссером проекта выступил Дмитрий Коробкин.
Выставка «Философия воображения» откроется 28 ноября.
Выставка начнет работать 10 ноября.
Профессор Рита Джулиани прочтет лекцию о жизни и творчестве поэта, драматурга, сценариста, художника...
Лонговой руководил детским духовым оркестром «Созвездие».
Режиссером проекта выступил Дмитрий Коробкин.
Выставка «Философия воображения» откроется 28 ноября.
В США студии начинают возобновлять съемки, остановленные из-за забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA...
Ольга Любимова сообщила, что на встрече речь шла об участии театра Надежды Бабкиной «Русская песня» ...
Фестиваль по замыслу организаторов станет приношением Юрию Темирканову.
Мероприятия фестиваля проходили в Московском доме художника с 27 октября по 4 ноября.
Первый том собрания вышел в апреле 2023 года и был приурочен ко дню рождения великого композитора.
Музыкант владел несколькими компаниями в России.
В новом сезоне полковнику Брагину предстоит решить проблему с арестом Михаила Шибанова и его дальней...
Мероприятие пройдет 12 ноября в павильоне онлайн-кинотеатра Wink на ВДНХ.
Производством фильма занимается компания «Стелла».
12 ноября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского композитора Александра Бородина. ...
В программу фестиваля впервые войдет российско-сербская лирическая комедия «Тут все свои» режиссера ...
Президент пожелал артистке доброго здоровья и бодрости духа.
Мероприятие проводится в рамках грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства.
Забастовка профсоюза длилась 118 дней.
Выставка приурочена к десятилетию с мировой премьеры «Трудно быть Богом» на Римском кинофестивале.
09.11.2023