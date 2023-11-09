В Ярославле завершились съемки иронического детектива «Грабитель»

09.11.2023

В Ярославле завершились съемки иронического детектива «Грабитель»
В Ярославле завершились съемки сериала «Грабитель» для НТВ.

Производством проекта занимается «Киностудия КИТ» совместно с ЧУК «Кинокомпания "ЯрСинема"», передает портал kinobusiness.com. Проект включает 12 эпизодов.

Сериал рассказывает историю московского оперуполномоченного, который вынужден играть роль ревизора, чтобы распутать преступление, в котором его обвиняют.

Режиссером проекта выступил Дмитрий Коробкин. Главную роль в фильме сыграл российский актер Антон Васильев. В актерский состав также вошли Дмитрий Колчин, Валерия Моисеева, Олег Каменщиков, Елена Бирюкова, Ирина Крючкова, Юлия Агафонова, Андрей Бутин и другие.

Фото: Pixabay.com