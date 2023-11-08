В Российской академии художеств откроется выставка Андрея Есионова

В Российской академии художеств 10 ноября в Москве откроется выставка живописца и графика, академика РАХ, почетного члена Флорентийской академии художеств Андрея Есионова, передает пресс-служба учреждения.



Выставка пройдет в преддверии юбилея художника, в экспозицию войдут более 70 акварелей и живописные полотна автора, созданные в последние годы.



Отмечается, что работы Андрея Есионова входят в собрания Русского музея, Московского музея современного искусства, флорентийской Академии изящных искусств и рисунка, другие престижные коллекции.



«В прошлом году экспозиция произведений Андрея Есионова, организованная по инициативе Ватикана, с успехом прошла в семи центральных базиликах итальянской столицы, теперь с творчеством автора познакомятся жители "четвертого Рима" — Москвы. Проект демонстрируется в залах Российской академии художеств, которая всегда считалась эталоном уровня профессиональной культуры, духовности, мастерства и содержательности искусства», — говорится в сообщении организаторов.



Выставка будет работать до 3 декабря 2023 года.









Фото: пресс-служба Российской академии художеств