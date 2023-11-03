Выставка экранных образов Петра I открылась в Тверской области

Государственный центральный музей кино представил выставку «От великого до смешного и обратно: экранные образы Петра I». Экспозиция доступна во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке.





Директор Музея кино Лариса Баженова рассказала ТАСС о выставочном проекте. По ее словам, он возник не спонтанно.





«Дело в том, что Министерство культуры России в свое время приняло решение объединить музеи по направлениям, если они совпадают, в определенные ассоциации», — пояснила Баженова.





Возникла идея о создании Ассамблеи петровских музеев. Так и появилась выставка об экранных образах Петра Великого.





Экспонатами стали материалы, которые относятся к таким фильмам, как «Петр Первый» Владимира Петрова и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты. Также создатели черпали вдохновение в картинах «Юность Петра», «В начале славных дел» и других.





Директор ВИЭМ Ирина Жукова уточнила агентству, что музей, входящий в Ассамблею, создает проекты, посвященные Петру I. Выставки также экспонируются в других российских регионах.









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