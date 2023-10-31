Артисты из Казахстана откроют театральный фестиваль в Рязани

Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» начнется 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы.





Фестиваль пройдет в восьмой раз. В этом году в нем примут участие творческие коллективы из Петропавловска (Казахстан), Саранска, Москвы, Нижнего Тагила, Пензы, Иваново, Вологды и Рязани. Артисты представят зрителям самые яркие и запоминающиеся постановки, посвященный вечной теме любви, отметили в пресс-службе драмтеатра.





Откроется фестиваль с показа спектакля Областного русского драматического театра имени Николая Погодина. Казахстанские актеры сыграют трагедию «Козы Корпеш и Баян сулу». Показ пройдет на основной сцене Драматического театра Рязани.





В жюри фестиваля будут восседать признанные эксперты в области театра и искусства. Судьи из Еревана, Москвы и Санкт-Петербурга оценят выступления участников и выберут лучшие работы в десяти номинациях.





В афише собраны различные жанры и стили – от классики до современного экспериментального театра. Фестиваль продлится до 19 ноября.









Фото: Pixabay.com