Книжный фестиваль «Аллея фантастов» планируют провести в Волжском к юбилею города

Книжный фестиваль фантастики может пройти в Волжском к 70-летнему юбилею города. Соответствующее совещание прошло в местной мэрии 31 октября.





В обсуждении приняли участие вице-мэр Волжского Екатерина Гиричева, спикер гордумы Сергей Аксенов, руководитель комитета по молодежной политике, культуре и спорту Валентина Чурекова и другие. Фестиваль под рабочим названием «Аллея фантастов» планируют провести в День космонавтики, 12 апреля. Основой мероприятия будет открытие одноименной аллеи в парке «Волжский», где установят бюсты российских классиков научной фантастики.





На фестивале также будет работать книжная ярмарка. Планируются встречи читателей с представителями жанра. Одна из задач грядущего события – популяризация чтения и знакомство с творчеством ведущих авторов России.









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