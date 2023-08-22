В России снимут ремейк американо-британского триллера «Вышка»

Продюсер Рубен Дишдишян приобрел права на российскую адаптацию американо-британского фильма «Вышка».



Подробности разработки ремейка пока не разглашаются.





В фильме идет рассказ о двух экстремалках, которые забираются на самую высокую телерадиовышку в США, чтобы почтить память погибшего друга. Однако спуститься с высоты оказывается не так просто, как забраться на нее.





Снял оригинальный фильм Скотт Манн. Главные роли сыграли Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер.





Рубен Дишдишян известен как один из авторов фильмов «Брестская крепость», «Слушая тишину», «Аритмия», «Я остаюсь» и других. Под его руководством также были созданы сериалы «Крепость», «Ликвидация», «Крёстный», «Великая» и другие.









Фото: кадр из фильма «Вышка»