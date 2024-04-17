Продюсер Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’оZа

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’оZа без солистки оригинального состава группы певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова).



Об этом Фадеев написал в соцсетях.



Продюсер разместил на странице небольшую нарезку с отрывками старых песен группы, где слышен небольшой фрагмент новой композиции «Мыши».



«Та самая Глюк’oZa. Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — прокомментировал Фадеев.



О том, кто займет место Чистяковой-Ионовой, на данный момент неизвестно. Ожидается, что трек выйдет 19 апреля.



Максим Фадеев объявил, что возобновит проект Глюк’оZа без Чистяковой-Ионовой после участия артистки в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.









Фото: Malfa/YouTube