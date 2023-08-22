Гильдии сценаристов и актеров объединятся в борьбе с корпорациями

Американские гильдии сценаристов и актеров проведут совместный митинг 22 августа.



Акция получила название «Национальный день солидарности».





На митинге выступят сценарист Аарон Соркин, актеры Шон Эстин и Керри Вашингтон и другие представители гильдий.





«Мы готовы продолжать обсуждать возможное заключение сделки и хотим, чтобы Альянс продюсеров вернулся за стол переговоров», — говорит представитель Гильдии актеров.



Сценаристам также пока не удается провести переговоры с продюсерами о своих требованиях.





Забастовка сценаристов продолжается с 2 мая, а актеров — с 14 июля. Они требуют улучшения трудовых условий в связи с развитием и захватом кинорынка стрим-сервисами.









Фото: Pixabay.com