Гильдии сценаристов и актеров объединятся в борьбе с корпорациями

22.08.2023
Американские гильдии сценаристов и актеров проведут совместный митинг 22 августа.
Акция получила название «Национальный день солидарности».
На митинге выступят сценарист Аарон Соркин, актеры Шон Эстин и Керри Вашингтон и другие представители гильдий.
«Мы готовы продолжать обсуждать возможное заключение сделки и хотим, чтобы Альянс продюсеров вернулся за стол переговоров», — говорит представитель Гильдии актеров.
Сценаристам также пока не удается провести переговоры с продюсерами о своих требованиях.
Забастовка сценаристов продолжается с 2 мая, а актеров — с 14 июля. Они требуют улучшения трудовых условий в связи с развитием и захватом кинорынка стрим-сервисами.
Фото: Pixabay.com