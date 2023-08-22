Marvel начала разработку кинокомикса «Тор 5»

Киностудия Marvel начала разработку пятой части франшизы «Тор».





О подготовке «Тора 5» сообщил актер Крис Хемсворт в интервью Entertainment Weekly.





«Да, у нас были разговоры на эту тему, но дальше обсуждений пока не пошло», - сказал актер.



В проекте пока нет ни режиссера, ни готового сценария.





Из-за забастовок в Голливуде скорого перехода к съемкам фильма ожидать не приходится. Многим студиям пришлось приостановить запланированное кинопроизводство минимум до осени.





Ожидается, что Крис Хемсворт к роли Тора вернется.





В 2022 году вышла на данный момент последняя часть франшизы «Тор: Любовь и гром». В блокбастере также снялись Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, Тайка Вайтити, Рассел Кроу и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»