Скончался художник аниме Нидзо Ямамото

Скончался японский художник студии Ghibli Нидзо Ямамото.



Художник скончался 19 августа в возрасте 70 лет в результате рака желудка, передает Anime News Network. Похороны Ямамото пройдут 27 августа.



Нидзо Ямамото известен по работе над мультфильмами студии Ghibli. Частью его фирменного стиля являются реалистичные и причудливые большие облака. В 2018 году в родном городе Ямамото Нагасаки был открыт музей в честь художника Clouds Over Goto.



Ямамото работал над сериалом «Конан — мальчик из будущего», автором которого был Хаяо Миядзаки, Ямамото был арт-директором фильмов студии «Небесный замок Лапута», «Принцесса Мононоке», «Могила светлячков».









Фото: кадр из фильма «Конан — мальчик из будущего»