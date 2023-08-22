«Давай поженимся» вернется в эфир в конце августа

Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала в конце августа, сообщили в пресс-службе канала.



Сообщается, что шоу будет сниматься в новой студии и вернется в эфир 28 августа. У ведущих также появится новый помощник — искусственный интеллект. Он будет давать ведущим ценные советы и давать прогнозы относительно будущих союзов.



«Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. Меня порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие. Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас много тревог и переживаний и, когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в стократ. А если есть родная душа, которая скажет: «Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чем мечтать. У нас ребенок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно», — прокомментировала возвращение шоу ведущая Лариса Гузеева.



Другая ведущая шоу Роза Сябитова отметила, что пришла с ощущением того, что после длительной командировки вернулась домой.



«Меня очень радует, что желание наших героев создавать семьи не изменилось. Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья — это работа в команде. Ради этого стоит жениться и выходить замуж», — рассказала Сябитова.



По словам Гузеевой, новые программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.









Фото: скриншот видео Первого канала