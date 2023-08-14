Произведения Александра Джикии покажут на выставке «40 лет в строю»









Экспозиция будет работать до 10 сентября.



Фото: А.Р. Джикия. Гром небесный. 2010 / пресс-служба РАХ «Его творчество невозможно причислить к какому-либо из существующих течений или направлений современного искусства, он — художник, идущий особым путем. Он аутентичен и, возможно, является одним из немногих, стоящих у истоков новой культурной парадигмы», — говорится в описании проекта.Экспозиция будет работать до 10 сентября.

Академический проект представит более ста графических работ, инсталляций и фигуративных объектов из знаковых серий московского графика, члена-корреспондента РАХ Александра Джикии. Он продемонстрирует «сложное сочетание автономных высказываний, переосмысленных автором в едином пространстве».Художник активно экспериментирует с формами, техникой и материалами и создает работы на самые разные темы. При этом его работы остаются узнаваемыми.