На Netflix вышел документальный сериал «Как стать вождем секты»

Главную роль сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Об этом сообщает Лента.ру.





В описании первой серии сказано:

«Примите свое призвание и откройте себя заново, изучая жизнь мелкого воришки и фолк-рок-трубадура Чарльза Мэнсона, который превратился в легенду-убийцу»





Каждый эпизод длится около 30 мин. Питер Динклейдж выступит в качестве рассказчика, который чуть ли не на пальцах раскладывает перед зрителями подробный план по созданию масштабной тоталитарной секты. На деле, конечно, этот сериал представляет собой не руководство, но экскурс в историю наиболее известных, жутких и странных культов XX века, а также судьбы их лидеров.





Фото: скриншот YouTube/Kino Dizzeness