Копия дома детства рэпера Канье Уэста будет выставлена на аукцион

06.08.2023

Копия дома детства рэпера Канье Уэста будет выставлена на аукцион
На аукцион выставлены декорации, выполненные по образцу дома покойной матери Канье Уэста Донды в Чикаго. Об этом сообщает People.

Компания Levy Recovery Group разместила на своем сайте реплику чикагского дома рэпера, который, по ее утверждению, использовался во время презентации альбома. На концерте в Майами Уэст стоял перед копией белого дома с крестом на крыше. Аукцион по продаже копии детского дома Уэста начнется 2 октября.

Президент Levy Джейсон Леви сообщил TMZ, что для продажи дома их наняла компания, которая его произвела. Дом находится на складе в Чикаго и разобран на части. Для человека, выигравшего аукцион, его соберут назад за определенную плату.

Фото: скриншот YouTube/GQ Russia