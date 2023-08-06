В России появится федеральный реестр сказок, танцев и обрядов

06.08.2023

В России появится федеральный реестр сказок, танцев и обрядов
Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

«В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев», — написано в документе.

В кабмине отметили, что создание информационного ресурса, который будет общедоступным, позволит упростить изучение и использование нематериального этнокультурного достояния, а также его сохранение и популяризацию. Минкультуры будет оператором реестра. Постановление подготовлено для реализации норм принятого в октябре 2022 года Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Фото: скриншот YouTube/Правительство России