В Туле прошел фестиваль «День пряника»

На празднике собралось более 30 производителей. Об этом сообщает пресс-служба Объединения центров развития культуры Тульской области.
Фестиваль собрал более 30 производителей пряников из 12 регионов России — Тулы, Калуги, Ярославля, Архангельска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Тамбова, Воронежа, Липецка, Орла, Москвы и Санкт-Петербурга. 13 кондитеров принимают участие в фестивале впервые.
Участников и гостей самого сладкого фестиваля лета поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:
«Этот фестиваль позволяет нам насладиться разнообразием вкусов и ароматов пряников. Здесь можно познакомиться с классическими рецептами, а также открыть для себя новые интересные варианты пряников, которые привезли с собой производители этого лакомства из разных городов страны», — сказала Елена Арбекова, директор Объединения центров развития культуры Тульской области.
В течение дня все гости могли принять участие в праздничном флешмобе «Народный выбор» и проголосовать за того производителя, чья продукция показалась самой вкусной. Победителем «народного голосования» стала кондитерская фабрика «Сладкая сказка».
На интерактивной площадке «Самоварный поезд» посетители угощались душистым чаем из жарового тульского самовара, а в тульской кузне каждый желающий мог отчеканить сувенирную монету на память о празднике. Чемпионат по скоростному кипячению самоваров «Тульский скоровар» неизменно собрал самых задорных участников, которые использовали различные хитрости, чтобы быстрее всех растопить тульский самовар.
Фото: пресс-служба Объединения центров развития культуры Тульской области