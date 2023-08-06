Пять исполнителей и групп из Саратова, Донецка и Москвы стали победителями всероссийского музыкального молодежного конкурса «Нашествие: Молодые Ветра»

Конкурс проходит на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Об этом сообщает ТАСС.
Всего в числе победителей 22 человека — исполнители и участники групп. Группы и исполнители получили возможность издать виниловую пластинку, приглашение на фестиваль «Таврида. Арт», гастрольный тур по восьми федеральным округам России. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли Иван Демьян, Денис Майданов, Артем Шаров, Александр Скляр, Сергей Галанин, Илья Кнабенгоф, Евгений Маргулис, Ольга Кормухина, Константин Кулясов, Алексей Яшин (лидер группы Casual), а также редколлегия «Нашего радио».
Конкурс «Нашествие: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Оргкомитет сообщил, что конкурс молодых музыкантов решили провести в 2023 году, положения смотра адаптировали с учетом переноса «Нашествия» на 2024 год. Фестиваль планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области.