Райан Гослинг, у которого с 2008 есть собственная группа Dead Man’s Bones стал сольным певцом

Песня из фильма «Барби» попала в музыкальный чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает Игромания.





Премьера нашумевшего фильма «Барби» перетряхнула не только кинематографические чарты. В хит-парад ста наиболее популярных в США песен, публикуемый каждую неделю журналом Billboard, попала грустная баллада I’m Just Ken, которую в фильме исполнил Райан Гослинг. Ранее сразу три песни из фильма «Барби» попали в пятёрку UK Singles Chart, главного хит-переда Великобритании. В этом чарте Райан Гослинг с балладой I’m Just Ken оказался на 25-м месте. А наибольшего успеха актёр добился в чарте Hot Rock & Alternative Songs журнала Billboard: в нём он оказался на пятом месте. Начать музыкальную карьеру Райан Гослин пытался в 2007 году, когда записал песню Put Me in the Car. Тогда же он основал группу Dead Man’s Bones, которая выпустила студийный альбом, но не добилась особого успеха.





Фото: скриншот YouTube/Кинопоиск